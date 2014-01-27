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"البرلمانات العربية" تهنئ الشعب المصرى بترقية السيسى

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"البرلمانات العربية" تهنئ الشعب المصرى بترقية السيسى "البرلمانات العربية" تهنئ الشعب المصرى بترقية السيسى

قدمت منظمة الشعوب والبرلمانات العربية، برئاسة الدكتور عبد العزيز عبد الله، التهنئة إلى وشعبها بمناسبة ترقية النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الدفاع عبد الفتاح السيسى إلى رتبة المشير.
> وقالت المنظمة، فى بيان لها اليوم، إن قرار ترقية السيسى إلى رتبة المشير جاء بسبب كونه رجل المرحلة الحالية، وتمتعه بمكانة رفيعة أدت إلى علو مكانة مصر عربيا ودوليا.
> وأضافت أن الترقية جاءت تقدرا لدوره الكبير على الأعمال التى قام بها، خاصة فى مواجهة الإرهاب ومحاولات تقسيم مصر وتهديد أمنها القومى.

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