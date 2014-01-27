أخبار عاجلة

نيمار يتفوق على ميسي ويدخل تاريخ برشلونة -
أسهل طريقة لصنفرة البشرة بالمواد الطبيعية -
محافظ دمياط يقود حملة لإغلاق المقاهي في منتصف الليل -
بالفيديو.. خالد الجندي يدعو للسيسى: «ربنا يقيك شر الماكرين» -
فيديو| خالد الجندي مهاجما الأوقاف والتعليم: «التحرش سبب فشلكم» -
علاء عبد المنعم عن حكم سعودية الجزيرتين: «علامة من علامات الساعة» -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 3/4/2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

الخارجية: تابعنا ساعة بساعة قضية أعضاء سفارة مصر المختطفين في طرابلس

Google+ Print
الخارجية: تابعنا ساعة بساعة قضية أعضاء سفارة مصر المختطفين في طرابلس الخارجية: تابعنا ساعة بساعة قضية أعضاء سفارة مصر المختطفين في طرابلس

وزارة الخارجية المصرية

أكدت وزارة الخارجية إنها تابعت ساعة بساعة قضية أعضاء السفارة المصرية في طرابلس الذين تم اختطافهم بليبيا باعتبارهم مواطنين مصريين أبرياء يؤدون واجبهم في خدمة البلاد ورعاية مصالح أبناء الجالية المصرية في ليبيا، وتقديم الخدمات القنصلية للشعب الليبي الشقيق.

وأعربت الخارجية عن بالغ ترحيبها بنجاح مساعيها المتواصلة بالتعاون مع الأجهزة المصرية المعنية ومع الليبية خلال الأيام الأخيرة لإطلاق سراح أعضاء السفارة المصرية.

وأشاد وزير الخارجية نبيل فهمي بالتنسيق القائم بين الوزارة وأجهزة الدولة المعنية حول هذه القضية العاجلة والتي كانت محل اهتمام مباشر ومستمر لرئيس الجمهورية المستشار عدلي منصور ، ورئيس مجلس الوزراء الدكتور حازم الببلاوي ..منوها بالتعاون الكامل مع الحكومة الليبية الصديقة .

وقال المتحدث باسم الوزارة السفير بدر عبد العاطي ـ في بيان أصدره اليوم الاثنين ـ إن وزير الخارجية اطمأن على سلامة أفراد البعثة المختطفين ويتابع الأمر حتى وصولهم سالمين إلى أرض الوطن .. موضحا أن فهمي كلف كلا من محمد بدر الدين زايد مساعد وزير الخارجية لشئون دول الجوار ومحمد أبو بكر سفير لدى طرابلس باستقبال أعضاء السفارة فور عودتهم إلى القاهرة مساء اليوم.

وذكر المتحدث أن فهمي تقدم بخالص التهاني لكافة أبناء الوزارة من دبلوماسيين وإداريين ودرجات معاونة وأسر أعضاء السفارة المصرية في طرابلس بمناسبة الإفراج عن ذويهم ومن بينهم الملحق الإداري حمدي غانم وزملائه من العاملين بالمكتب الثقافي التابع للسفارة .

وكان فهمي قد اجتمع بعدد من أسر المختطفين لتأكيد أن الحكومة ووزارة الخارجية لن يدخرا جهدا للافراج عن المختطفين .

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر

نشر نص حكم "محكمة الأمور المستعجلة" ويفصل في "مصرية تيران وصنافير"

نشر نص حكم "محكمة الأمور المستعجلة" ويفصل في "مصرية تيران وصنافير"

فيديو| رئيس المصري: سنوافق على بيع جمعة وكابوريا بشرط

فيديو| رئيس المصري: سنوافق على بيع جمعة وكابوريا بشرط