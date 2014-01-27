ارتفاع نسبة الإشغال السياحي بفنادق الأقصر الثابتة إلي 25 %

ارتفعت نسبة الإشغال بالفنادق السياحية الثابتة بمحافظة الأقصر إلى 25 % مقارنة بنسبة وصلت إلى 7 % فقط قبل أسبوع واحد بحسب سمير إسحق نائب رئيس غرفة المنشآت السياحية بالمحافظة .

وقال إسحق ان قطاع الفنادق السياحية الثابتة بالتنسيق مع الوزارة والجهات المختلفة قدم أسعار مخفضة وصلت إلى 480 جنيها للغرفة فى فندق ذى خمس نجوم بواقع 240 جنيه للفرد شاملة وجبتى الإفطار والعشاء والضريبة.

وأضاف إسحق أن المصريين الذين يقضون أجازاتهم بالأقصر وأسوان يساهمون فى تخفيف الأزمة على طريقة ” نص العمى ولا العمى كله ” مؤكدا أن القطاع الفندقى مازال يحقق خسائر كبيرة مع استمرار إنخفاض نسبة الإشغال إلى أقل من 35 % .