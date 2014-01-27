وافق اللواء سماح قنديل محافظ بورسعيد على اطلاق اسم الشهيد طيار نقيب احمد محمد ابو العطا علي احد ميادين بورسعيد.
> و كلف المحافظ كامل أبو زهرة رئيس مدينة بورفؤاد علي اختيار ميدان يتناسب مع ما قدمه اتلطيار فداء لوطنه , كان الطيار قد تم استدعاؤه من أجازته يوم الحادث ليكون ضمن طاقم الطاترة الموكون من خمسة أفراد لقوا مصرعهم كلهم . و قال شهود عيان كان يرافقون جثمانه لدي وصوله الي مطار الماظة أن الشهيد لفظ أنفاسه في مستشفي عسكري و قال أشهد أن لا الله الا الله بصوت عال ثم لفظ أنفاسه الاخيرة .
> و كان الاف من أبناء بورسعيد قد سيعوا جثمانه الي مثواه الاخير بعد حادث سقفوط طائرة هوليكوبتر في سيناء نتيجة صاروخ اصابها.
محافظ بورسعيد يقرر إطلاق اسم الشهيد طيار أحمد أبو العطا على أحد ميادين بورسعيد
وافق اللواء سماح قنديل محافظ بورسعيد على اطلاق اسم الشهيد طيار نقيب احمد محمد ابو العطا علي احد ميادين بورسعيد.