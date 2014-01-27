المزينة يجرب دراجة كهربائية خضراء صديقة للبيئة

قام سعادة اللواء خبير خميس مطر المزينة، القائد العام لشرطة دبي، بتجربة قيادة دراجة كهربائية خضراء صديقة للبيئة، بحضور العميد انس المطروشي مدير الإدارة العامة للعمليات لشؤون النقل والإنقاذ بالنيابة.



> وأوضح سعادته بعد تجربته للدراجة إنها صالحة للعمل الأمني التخصصي في الأماكن المغلقة والضيقة لمساندة الأعمال الشرطية والأمنية في حفظ الأمن وتقديم الخدمات بصورة سريعة وجودة عالية للزوار والمقيمين، بالإضافة إلى التغطية الأمنية في مواقع الفعاليات، وإمكانية استخدامها من قبل رقباء السير في مناطق الجذب السياحي والمناطق التجارية والأسواق التاريخية التراثية. ووجه سعادته بتجربتها ثم إلحاقها في الدوريات، مؤكداً حرص القيادة العامة لشرطة دبي على تبني الأساليب الحديثة والمتطورة في تقديم الخدمات الشرطية للجمهور، ومواكبة اهتمام الإمارات بالبيئة والصحة والسلامة وفق المعايير الدولية.



> وأوضح اللواء المزينة أن إدخال الدراجات الصديقة للبيئة للخدمة في مهام الدوريات المرورية يأتي انطلاقاً من أهمية الاعتماد والاستخدام المستدام لجميع أشكال الطاقة المتجددة وخفض نسبة انبعاثات الكربونية وكافة المخلفات والانبعاثات السامة والضارة بالبيئة، وتحسين مستويات الصحة المهنية والسلامة العامة واستخدام التقنيات اللازمة للحد من مستويات الضجيج الناجمة عن وسائط النقل.



> وقال إن شرطة دبي تعمل على إيجاد بيئة آمنة ونظيفة وجذابة ومستدامة ترتقي إلى مستوى سمعة ومكانة دولة الإمارات عالمياً في المحافظة على البيئة، وخاصة أن هذه الدوريات والسيارات الخضراء الجديدة تم اختبارها وإعداد تقرير فني و دراسة علمية عميقة من مهندسي الإدارة العامة للعمليات حولها.



> وأشار سعادة اللواء خبير خميس مطر المزينة إلى أن هذه الدراجة الكهربائية الخضراء تتميز بملاءمتها للاستخدام في كافة المهام مع عدم تلويثها للبيئة، وهذا الاهتمام بالبيئة ليس بجديد على شرطة دبي، فقد بدأت اهتمامها بالجانب البيئي مبكرا، وسجلت العديد من المبادرات الرائدة التي تصب في حماية وتنمية البيئات الطبيعية، مثل زراعة أشجار القرم في منطقة رأس الخور التي أصبحت فيما بعد محمية طبيعية معترف بها عالميا، بالإضافة إلى العديد من مبادرات مكافحة تلوث الهواء من خلال تخفيف الازدحام المروري وضبط مواصفات وصيانة المركبات لتقليل الغازات العادمة، ومكافحة التلوث البحري بمعدات وزوارق جديدة ومتطورة، بالإضافة إلى مبادرة زراعة المليون شجرة في دبي وسيارات كهربائية خضراء للعمل في خدمة الموظفين والزائرين لمبنى القيادة، والحاق سيارات خضراء صديقة للبيئة للعمل في الدوريات.