جمعة يطلق الاتهامات والرباعي يستبق موعد مؤتمره

كان من المفترض وحسب جدول المؤتمرات الصحفية في مهرجان "ربيع سوق واقف"، أن يقام مؤتمر صحفي للفنان سعد جمعة عند الثالثة والنصف ومؤتمر آخر عند الرابعة للفنان صابر الرباعي. لكن تأخر سعد جمعة عن موعد مؤتمره المحدد دفع بصابر لإجراء مؤتمره الصحفي لمدة ساعة بعدما أصبحت الساعة الرابعة وهو حق له.

فالمعروف عن صابر الرباعي دقته والتزامه في المواعيد.

بعد انتهائه، حضر سعد جمعة ودخل قاعة المؤتمرات وبدا عليه الحماس ليرد على كافة الأسئلة، وقال إنه عاتب على شركات الإنتاج لعدم تبنيها الفنانين الشعبيين مضيفاً:" على أي حال اليوم شركات راحت بسبب النت. إن الأغنيات التي تطرح اليوم في السوق رديئة. و"من لا أول له ما له تاني" (قاصداً إن لم يحافظوا على المخزون الغنائي القديم ستنتهي الأغنية)". وحذّر جميع الفنانين وشركات الإنتاج بعدم ترك اللون الشعبي وإلا فلن تكون هناك أغنية مع الوقت.

وأضاف "إن معظم نجوم الفن الخليجي غنوا من أغنياتي لكن شرط أن يحفظوا حقي معنوياً. فالفنانة مشاعل غنت أغنية شعبية لي بعنوان "حكم علي زماني". لكنها حفظت لي حقي المعنوي. وذكرت في حديثها أن الأغنية لي. راشد الماجد غنّى لي "خليلي الحسيب"، كذلك حفظ حقي. لكن هناك من غنّى لي ولم يذكر اسمي. لقد قدمت العديد من الألحان للفنانتين نوال الكويتية وأحلام. لكنهما وضعتا الألحان في الأدراج دون أن أعرف السبب". وعلق سعد جمعة أنه مستبعد من مهرجان الجنادرية وأن الجنادرية كالسجل التجاري مسجل بأسماء فنانين محددة تشارك هي نفسها سنوياً. لم ينس سعد توجيه شكر لإذاعة "صوت الريان" خاصة المذيع فواز مزهر لدعمهم الأغنية الشعبية قائلاً:" إذاعة "الريان" هي الوحيدة التي تعمل على أن تحفظ في أرشيفها الأغنية الشعبية".

الليلة الشعبية

اتسمت الليلة الثانية من مهرجان "ربيع سوق واقف" تحت إشراف إذاعة "الريان" باللون الغنائي الشعبي. فالجمهور الحاضر لليلة الشعبية يعكس بإيجابية حفاظهم على هذا اللون. افتتح الحفل الذي يقدمه كل ليلة المذيع فواز مزهر حيث قدم الفنان فتى رحيمة الذي وقف الجمهور احتراماً له. غنّى فتى رحيمة بإحساس على مدى ساعة من التفاعل مع الجمهور الذي حضر من قطر والسعودية لحضور الليلة الشعبية.

بعدها أطلّ الفنان مزعل فرحان الذي يملك قاعدة جماهيرية واسعة ولديه العديد من الأغنيات الشعبية. وكان الجمهور يرددون أغنياته كرسالة منهم أنهم سيحافظون على اللون الشعبي.

ختم الحفل الفنان سعد جمعة الفنان الذي حمل لواء الأغنية الشعبية على مدار 35 سنة رغم كل الظروف الصعبة التي مرت بها الأغنية الشعبية. فكان سعد يغني بكثير من الثقة بأن رسالته الفنية بخير طالما أن المدرّج مليء بمحبي اللون الشعبي. وكان سعد جمعة قبل حفله قد تعرّض لأزمة برد أثّرت على صوته بعض الشيء. ورغم ذلك غنّى ساعة متواصلة.