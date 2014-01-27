"سيدتي نت" ترصد تصوير مسلسل "خمسة وعليها"

أنهى المحرج د. فهد غزولي تصوير حلقتين من المسلسل الكوميدي "خمسة وعليها"، وهو نتاج أفكار وسيناريو وحوار الكاتب محمد حنيف، ومن بطولة محمد بكر وغزلان ناصر وعبد المجيد الرهيدي وقمر الترك ولمار وميرفت المنصوري وبندر أبو داوود، بمشاركة نخبة من فناني الشاشة الخليجيّة ونجوم الـ "يوتيوب"، إضافة إلى ضيوف الشرف: عبد الرحمن عزت وعماد اليوسف ونيفين طبارة ودارين البايض ومحمد حنيف وآخرين.

تدور أحداث المسلسل حول عائلة تعيش على الكفاف والبساطة في رزقها، وتتكوّن من الأم "ميمونة"، وتؤدّي دورها الممثلة ميرفت المنصور، وأولادها الأربعة: محمد وغزلان وبندر وقمر. لكنها بعد وفاة والد أبنائها، يكتشف الأبناء أنّ والدهم قد ترك لهم ثروة كبيرة، في الوقت الذي ترك فيه أربع زوجات، كان قد تزوّجهنّ سراً، وهنّ من جنسيات مختلفة: مصرية ولبنانية ومغربية وبحرينية؛ وذلك ما يوقع الأبناء في مفارقات كوميديّة.

"سيدتي نت" حضرت التصوير، ورصدت بالصور العديد من اللقطات. وبعد الانتهاء من التصوير، انتحينا جانباً بالممثل والمنتج بندر أبو داود، صاحب مؤسسة "الرؤية 13" للإنتاج الفني والتوزيع، وسألناه عن سبب تصويره حلقتين فقط، فقال: "سبق لي أن أنتجت أكثر من فيلم دراميّ قصير، منها فيلم "ذكريات سوداء" الذي منح الممثلة فوزان الحسن فرصة الفوز بجائزة أفضل ممثلة عن دورها في مهرجان "روتانا" السينمائي". لكنّ هذه هي التجربة الأولى لي في إنتاج مسلسل كوميديّ من 15 حلقة، وربّما يصل عدد حلقاته إلى 25 حلقة، ليعرض في شهر رمضان المقبل، وحالياً أتفاوض مع أكثر من قناة. وخلال أيام سنبدأ بتصوير باقي الحلقات، خصوصاً أنّ ضيوفاً من النجوم المصريين سيشاركون كضيوف شرف في المسلسل".

وماذا عن دورك؟

ـ أقوم بتجسيد شخصية الأخ الثالث بين الأشقاء الأربعة، وهو البخيل الذي يرغب في الحصول على حصّته من الميراث بأسرع وقت ليسافر مع حبيبته إلى الخارج. هي شخصيّة مركّبة من شيء من النرجسية ومن حبّ الذات. ولا شكّ أنّ طريقة اهتمامنا وتصرّفنا بالأموال التي ورثناها عن والدنا تثير الكثير من المشاكسات الكوميدية مع زوجات والدنا، الذي كان يفهمنا أنّه فقير ويأخذ من رواتبنا. لكننا نكتشف بعد موته أنه كان مليونيراً. أيضاً المسلسل سيحفل بالعديد من المشاركات والمفاجآت، حيث الاتفاق يجري مع نجم كوميديّ مصري بارز كي يؤدّي دور خال عبد المجيد الرهيدي".

علمنا أن المسلسل سيعرض خلال شهر رمضان المقبل، ما هي صحّة هذه المعلومة؟

ـ للأمانة. هناك قناة طلبت منّي تصوير 25 حلقة لعرضه في شهر رمضان، وهناك قناة أخرى طلبت منّي 15 حلقة لعرضها في الفترة المقبلة. وسيتحدّد ذلك بعد الانتهاء من التصوير والاتفاق. لكن الفرق بين العرضين، أحدهما طلبه حصرياً، والآخر طلب العرض الأول في رمضان وبعد ستة أشهر من حقي تسويقه وبيعه لقنوات أخرى.