ميدو: قلت لشيكابالا سأجعلك أفضل لاعب في مصر.. ولكن

كشف أحمد حسام "ميدو" المدير الفني الجديد للزمالك عن أنه تحدث مع نجم الفريق محمود عبد الرازق "شيكابالا".

ويسعى شيكابالا لفسخ ارتباطه بالزمالك بسبب عدم سداد مستحقاته المادية المتأخرة.

ويرتبط المدرب الشاب بعلاقة صداقة قوية مع نجم الزمالك.

وقال ميدو في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء: "شيكابالا أخي الصغير، وأرحب بعودته للزمالك في أي وقت".

وتابع "قلت لشيكابالا الزمالك بيتك، وإذا رغبت في العودة سأجعلك أفضل لاعب في مصر".

واستدرك مضيفا "ولكن لكي أكون صريحا مع شيكابالا، فهو سيعامل بالمثل مع لاعبي الزمالك وسيحصل من مستحقاته بنفس القدر الذي سيحصلون عليه".