اختياراتنا لأجمل عبايات التخرج



بعد انتهاء سنوات الدراسة، تبحث كل منا عن عباءة التخرج المتميزة لتختم بها مسيرتها، وقد يصعب الاختيار بين العباءات المعروضة، فبأي لون وأي تصميم ستكون؟

غالباً ما تكون عباءة التخرج بلون داكن كالأسود أو الكحلي، بينما يتميز الوشاح الموضوع على الأكتاف بألوان مشرقة ومختلفة كالأصفر والأحمر وغيرها، وهذا ما شاهدناها في العديد من الصور، ومن بينها العباءة التي اختارتها النجمة Eva Longoria لاستلام شهادة الماجستير التي حصلت عليها العام الماضي، فيما شوهدت الإعلامية الشهيرة Oprah بعباءة تخرج رائعة باللون الأحمر.

تحتار العديد من الفتيات بما يجب ارتداؤه تحت عباءة التخرج، وفي الحقيقة يمكنك ارتداء ما تريدين من فساتين مهما كانت ألوانها، ولكن بالنسبة لنا فالفستان الأسود القصير هو خيارك المثالي لهذه المناسبة حتى يصب التركيز بالكامل على العباءة دون أن تلفتي الأنظار لما تحتها.

شاهدي في الصور أجمل اختياراتنا لعباءات التخرج، وأخبرينا برأيك.

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