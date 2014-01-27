من الأجمل بتصميم نيكولا جبران ...آمال ماهر أم Paula Patton

وضع المصمم اللبناني الشهير نيكولا جبران بصمته المميزة في حفل توزيع جوائز "Grammy" ليلة البارحة على إطلالة النجمة Paula Patton المميزة باللونين الأبيض والأسود بتصميم جميل، ونسقت Paula فستانها مع مجوهرات جميلة بأحجار كريمة خضراء.

ذكرتنا إطلالة Paula Patton في حفل "Grammy" بإطلالة النجمة المصرية آمال ماهر في برنامج "The Winner Is" سابقاً، حيث ظهرت بالفستان نفسه، ولكنها استغنت في إطلالتها عن بريق المجوهرات لتحافظ على نعومة إطلالتها.

في هذه المنافسة علينا أن نقول بأن آمال ماهر هي الأجمل إذ ناسب الفستان إطلالتها الأنيقة على عكس Paula Patton التي زاد هذا الفستان من حجم كتفيها فبدا جسمها غير متناسق .

شاهدي معنا اختيار النجمات لتصميم نيكولا جبران من مجموعة ربيع وصيف 2013، وأخبرينا برأيك.