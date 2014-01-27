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Leonardo DiCaprio يعيد تمثيل المشهد الشهير في الـ Titanic

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Leonardo DiCaprio يعيد تمثيل المشهد الشهير في الـ Titanic Leonardo DiCaprio يعيد تمثيل المشهد الشهير في الـ Titanic

قام الممثل Leonardo DiCaprio بإعادة تمثيل المشهد الرومانسي الشهير الذي أدّاه في فيلم الـ"Titanic"، عام 1997، لكن من دون شريكته Kate Winslet.
وأوضح موقع E newsأنّ تمثيل المشهد الرومانسي تمّ أثناء استضافة الممثل Jonah Hill شريكَه في بطولة فيلمThe Wolf of the Street في البرنامج الأمريكي The Saturday Night Live، إذ كان Hill يقف وسط المسرح في حوار مع الجمهور، حيث سأله أحدهم عن رأيه بـDiCaprio، فما كان من Hillإلا أن بدأ بالسخرية منه عن طريق المزاح، معتبراً أنه ليس ممثلاً قديراً وما يزال يتعلّم كيفية التمثيل، في الوقت الذي كان فيه DiCaprio يعتلي الخشبة وسط موجة من التصفيق والضحك، وهو يقترب من Hill إلى أن غمره من الخلف، بعد أن فتح الأخير يديه، متخذاً شخصية الممثلة Kate، من أجل تأدية المشهد الرومانسي الشهير بين Jack (DiCaprio) وحبيبته Rose (Winslet)على متن السفينة العملاقة.
يُذكر أنّ كلّاً من Hill و DiCaprio مرشحان لجائزة أوسكار عن دورهما في فيلم The Wolf of the Street لكاتبه Jordan Belfort.

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سيدتي