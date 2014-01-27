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محافظ البحر الأحمر ومدير الأمن يكرمان عدداً من رجال الشرطة

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محافظ البحر الأحمر ومدير الأمن يكرمان عدداً من رجال الشرطة محافظ البحر الأحمر ومدير الأمن يكرمان عدداً من رجال الشرطة

كرم اللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر، وبصحبته اللواء حمدى الجزار، مدير أمن المحافظة، عدداً من الضباط وأمناء وأفراد الشرطة، تقديرا للجهود الأمنية المبذولة خلال الفترة الماضية.

والمكرمون هم: "النقيب أسامة عبد الحكيم مهران إدارة البحث الجنائى، وأمين شرطة إبراهيم محمد محمد أحمد الحراسات الخاصة، والأمين عبد السلام عبد العاطى عبد السلام قسم شرطة ثان الغردقة، وكذلك عريف شرطة أحمد محمد مهدى قسم شرطة الشلاتين، ومجند على مصطفى محمود".

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