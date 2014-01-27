سفير بلغاريا بالقاهرة يدعو لزيادة أعداد السائحين البلغاريين لمصر

أكد رومان بتروف سفير بلغاريا لدى مصر على أهمية الاستمرار فى العملية السياسية، والتغلب على الانقسام الكبير وحالة الاستقطاب فى المجتمع المصرى التى لا تساعد على التحسن، وتشكل خطورة على استقرار البلاد، موجها التهنئة للشعب المصرى والحكومة المؤقتة على النجاح فى إجراء الاستفتاء على الدستور والالتزام بتنفيذ الجدول الزمنى لخارطة الطريق.

وأشار بتروف اليوم الاثنين، إلى أن بلغاريا واجهت نفس حالة الانقسام بين مؤيدى النظام الشيوعى والتغيير، وتبنت دستورها بعد مجهود كبير فى المرحلة الانتقالية، معربا عن تفاؤله بمستقبل أفضل لمصر من خلال الصبر والحوار البناء لإيجاد حلول للمشاكل التى تواجهها.

وردا على سؤال حول الاستفادة من خبرة بلغاريا فى المرحلة الانتقالية، أوضح بتروف استعداد بلاده لتقاسم هذه الخبرات، حيث تمتلك صوفيا الخبرة فى مجال الدعم على الطاقة، فضلا عن خبرتها فى المجال القانونى، حيث وضعت آلية لمكافحة الفساد والجريمة المنظمة والإرهاب.

ونوه بأن وفدا من منظمة المجتمع المدنى البلغارية (المبادرات المدنية والشبابية فى وادى الوردى) شارك فى ندوة عقدت فى مدينة الأقصر لعرض نتائج الأبحاث التى أجريت فى كل من بلغاريا ومصر حول مشاركة النساء، فى الحياة السياسية والاجتماعية فى البلدين، مبينا أن هذا المشروع سيعمل على توفير التدريب للنساء اللاتى سيجرين الأبحاث حول دور النساء فى الحياة السياسية المعاصرة.

ولفت بتروف إلى أن القاهرة وقعت على مذكرة تفاهم مع بلغاريا التى تنص على عقد المشاورات السياسية سنويا، والتى أجريت فى القاهرة فى نوفمبر الماضى، وأن الجولة التالية من المشاورات سوف تعقد فى صوفيا هذا العام وهى فرصة لتبادل الآراء حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، نظرا للدور القيادى الذى تلعبه مصر على الساحة الإقليمية والدولية.

وأوضح السفير البلغارى بالقاهرة أن قيمة التبادل التجارى بين مصر وبلغاريا بلغت 169 مليون دولار فى أول ثمانية أشهر من هذا العام، من بينها 40 مليون دولار، صادرات مصرية بارتفاع يقدر بنحو 49% بالمقارنة بجملة التبادل التجارى فى عام 2012، وذلك بالرغم من الظروف التى تشهدها البلدان، منوها بأن السفارة البلغارية بالقاهرة تجرى اتصالات مع رجال الأعمال المصريين لتشجيعهم على العودة إلى السوق البلغارى.

وأشار إلى أن مصر تصدر لبلغاريا عددا من المنتجات مثل (الأسمدة، والكيمياويات، والمنتجات الزراعية، وبعض المنتجات البترولية)، مؤكدا أن هناك فرصا كبيرة لزيادة الصادرات المصرية للسوق البلغارى، خاصة فى مجال الزراعة والمنتجات البترولية، لافتا إلى أن بلغاريا تصدر لمصر النحاس، الذى يمثل 40% من جملة الصادرات فضلا عن القمح.

وقال بتروف "إن بلغاريا قامت بتسجيل اسمها كدولة مصدرة للقمح لمصر بهدف المشاركة فى المناقصات التى تجرى لتوريد القمح للسوق المصرى، وتم تقديم معلومات عن إنتاج القمح البلغارى، فيما من المقرر زيادة وفد مصرى قريبا لصوفيا لبحث التعاون فى هذا المجال".

وأضاف أن شركة بلغارية تعمل فى مجال تكرير البترول تفكر فى إقامة مشروع تدوير الزيت، وهو مشروع صديق للبيئة سيعمل على توفير فرص عمل للمصريين، موضحا أنه لا توجد استثمارات بلغارية فى مصر لأنها مرت بمرحلة انتقالية صعبة، حيث كان اقتصادها مركزيا شيوعيا واستغرقت وقتا طويلا لإقامة الأساس لقطاع خاص يمكن له المنافسة فى السوق العالمى.

وبشأن الوضع فى سيناء، قال سفير بلغاريا بالقاهرة "إن بلاده تتابع بقلق شديد الوضع فى سيناء خاصة فى شمال سيناء، وتدعم العمليات التى تنفذها الحكومة المصرية لمكافحة الإرهاب، حيث إن بلغاريا أصبحت مؤخرا لأول مرة ضحية للإرهاب، مؤكدا أنه هناك قنوات اتصال لتبادل المعلومات حول الإرهاب مع السلطات المصرية".

وأضاف أن بلاده عدلت مؤخرا نشرة السفر الخاصة، حيث تشجع مواطنيها على السفر إلى مصر باستثناء شمال سيناء ورحلات الصحراء بالقرب من الحدود المصرية - الليبية، كما تنصح بالابتعاد عن المناطق القريبة من محافظة أسيوط، منوها باهتمام السائحين البلغاريين بالسياحة الثقافية فى القاهرة والأقصر وأسوان.

ودعا بتروف إلى العمل على زيادة أعداد السائحين البلغاريين لمصر، والذين بلغ عددهم ما بين 3 إلى 4 آلاف سائح عام 2013، مطالبا بإقامة خط طيران مباشر بين البلدين لخفض تكلفة البرامج السياحية، وزيادة أعداد البلغاريين المسافرين لمصر.

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