نور: فوز الهلال سبب توتر النصر أمام العروبة

قال محمد نور نجم النصر أن فوز منافسه على صدارة الدوري السعودي الهلال على الرائد هو سبب توتر اللاعبين في مواجهة العروبة.

وحول النصر تأخره بهدف أمام العروبة إلى فوز بهدفين في الجولة الـ19 من دوري عبد اللطيف جميل، ليحافظ على فارق الست نقاط في صدارة المسابقة.

وكان الهلال قد فاز على الرائد في نفس الجولة 1-0.

وقال نور في تصريحات نقلتها صحيفة "الجزيرة": "لاعبو النصر دخلوا المباراة تحت ضغط نفسي كبير بحثا عن هدف مبكر".

ونفى نور أن تلعب علاقته القوية بإبراهيم البلوي الرئيس الجديد لاتحاد جدة دورا في عودته لفريقه السابق.