جبرائيل يطالب السيسي بضرب العناصر الإرهابية خارج مصر

طالب الدكتور نجيب جبرائيل ، رئيس منظمة الإتحاد المصرى لحقوق الإنسان الفريق السيسى بتوجيه ضربة إستباقية لعناصر الارهاب حتى لو كانت خارج الحدود المصرية تأمينيا للأمن القومى المصرى خاصة بعد سقوط الطائرة العسكرية فى شمال سيناء بصاروخ موجه.

وقال جبرائيل فى بيان له ، “علينا أن نراجع حساباتنا فى التعامل مع حركة حماس ونطالب بلجنة تقصى الحقائق لمعرفة مصدر تمويل وامداد مسقطى الطائرة العسكرية بهذا الصاروخ الذى يمثل تطور هام فى عناصر الارهاب داخل مصر ، ومن المتوقع ان يكون متورطا فى امداد تلك العناصر التى أسقطت الطائرة العسكرية المصرية كل من ايران واسرائيل .”