ضبط إخواني بتهمة رفع شارة رابعة أمام إحدى نقاط التفتيش في الأقصر

قرر تميم حمودة مدير نيابة مركز إسنا بإشراف المستشار وليد البيلي المحامي العام لنيابات الأقصر احتجاز أحد عناصر جماعة الإخوان المسلمين الذي تم ضبطه رافعًا شعار رابعة أمام إحدي نقاط التفتيش لحين ورود التحريات .

كان اللواء مصطفي بكر مدير أمن الأقصر قد تلقي إخطارًا من العميد عمر الخطاب رئيس فرع البحث الجنائي بإسنا وأرمنت يفيد بالقبض علي مصطفي ع ا ع ، 28 سنة حاصل علي ليسانس اصول دين جامعة الأزهر ، ومقيم الشيخ خضير مركز اسنا ، أثناء مروره علي الطريق الزراعي الشرقي أمام قرية الحميدات شرق حيث ردد هتافات مناهضة لنظام الحكم ورفع شعار رابعة أمام الضباط والمجندين بنقطة تفتيش .

وبتفتيشه تم العثور علي جهاز لاب توب ، يحتوي علي صور للمتهم يرفع اشارة رابعة.