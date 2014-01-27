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تعيين هالة البدري رئيسا لمجلس إدارة مجلة الاذاعة والتليفزيون ورئيسة للتحرير

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تعيين هالة البدري رئيسا لمجلس إدارة مجلة الاذاعة والتليفزيون ورئيسة للتحرير تعيين هالة البدري رئيسا لمجلس إدارة مجلة الاذاعة والتليفزيون ورئيسة للتحرير

الأديبة هالة البدري

 

أصدرت الدكتورة درية شرف الدين وزيرة الإعلام قرارا بتكليف الأديبة هالة البدري للقيام بمهام رئيس مجلس إدارة مجلة الإذاعة والتليفزيون إلى جانب عملها كرئيس لتحرير المجلة لتصبح بذلك ثاني سيدة مصرية تتولى منصب رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير بعد الراحلة الكبيرة أمينة السعيد التي رأست تحرير المصور ومجلس إدارة دار الهلال.

وقد بدأت هالة البدري رحلتها الصحفية في بداية السبعينات عندما عملت كمراسلة لمجلة روزاليوسف من بغداد.. ثم عملت بعدها محررة بمجلة الإذاعة والتليفزيون وترقت فيها لترأس القسم الثقافي بالمجلة ثم نائبا لرئيس التحرير ثم مديرا للتحرير فرئيسا للتحرير منذ بداية نوفمبر الماضي.

والمعروف أن هالة البدري روائية وأديبة معروفة ولها أعمال روائية منها “امرأة ما” و “ليس الآن” و”مطر على بغداد” و”قصر النملة” وهي حائزة على جائزة التفوق ولها إسهاماتها الأدبية والصحفية المتعددة.

أ ش أ

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