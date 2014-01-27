"النقل": تم حل مشكلات "موانئ دبى" وستنشئ 4 محطات حاويات جديدة بـ"السخنة"

قال اللواء إبراهيم يوسف، مستشار وزير النقل لشئون القطاع البحرى، إن الوزارة نجحت فى حل 13 مشكلة كانت قائمة مع شركة موانئ دبى العالمية المشغلة لميناء العين السخنة، وسوف يتم توقيع اتفاق بين الطرفين خلال أيام.

وأضاف مستشار وزير النقل، خلال مؤتمر صحفى، أن موانئ دبى ستقوم بإنشاء 4 محطات جديدة فى ميناء العين السخنة، وكذلك تحاول حل مشكلات الشركة المشغلة لمحطة حاويات شرق بورسعيد، كما أن ملف شركة "ديبكو" المتعثرة فى ميناء دمياط فى لجنة فض المنازعات بمجلس الوزراء.

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