"حديقة الإمارات للحيوانات" تفتتح أول عيادة طب أسنان للأطفال

افتتح الشيخ زايد بن حمد آل نهيان أمس "الأحد" عيادة طب أسنان للأطفال بحديقة الإمارات للحيوانات في منطقة الباهية بأبوظبي، بحضور ناصر لخريباني النعيمي، رئيس مجلس إدارة حديقة الإمارات للحيوانات، وشامشير فاياليل مدير عام مستشفى برجيل، وعدد من المسؤولين.

وأكد الشيخ زايد بن حمد آل نهيان، خلال افتتاحه، عيادة طب أسنان الأطفال، أن حديقة الإمارات للحيوانات أصبحت وجهة سياحية مهمة على مستوى الدولة, وامتازت دوماً بأفكارها المتقدمة والمتميزة؛ حيث تجاوزت حد الترفيه إلى التعليم والتثقيف، وتنشئة الأجيال على الطرق السليمة ، مشيراً إلى أن افتتاح عيادة حديقة الأطفال للأسنان في رحاب الحديقة إنما يؤكد تطور و التقاء الأفكار بين القطاع الترفيهي والصحي والتعليمي في الدولة.

وصرح ناصر لخريباني النعيمي، رئيس مجلس إدارة حديقة الامارات للحيوانات، بمناسبة افتتاح العيادة، بأن الطفل لا يعي خطورة وضعه الصحي في بعض الأحيان مما يستدعي الأهل البحث عن الأسلوب المناسب لعلاجه، وإقناعه بالطريقة المثُلى لتلقي العلاج، ومن هنا جاءت فكرة إنشاء عيادة لطب أسنان الأطفال، ليتم من خلالها تغيير الصورة النمطية للطبيب في مخيلة كل طفل، حيث ترتبط صورة الطبيب لدى الأطفال بالمعدات الطبية وخلافه، كما أردنا أن تكون العيادة دافعاً للأطفال للعناية بصحتهم، وأن يرتبط مفهوم العناية بذكرى يحبذها الطفل.

وأضاف، عن عيادة طب الأسنان للأطفال داخل حديقة الإمارات للحيوانات، إنها مناسبة تعلن فيها حديقة الإمارات للحيوانات عن هذا المشروع الحيوي، لاسيما أنها من بين أكثر الوجهات السياحية المفضلة لدى الجمهور بمختلف جنسياته وفئاته المجتمعية، خاصة من فئة الأطفال والطلاب والعائلات.

وأوضح النعيمي أن تدشين مشروع عيادة طب الأسنان للأطفال، داخل حديقة الإمارات للحيوانات، يهدف إلى تعزيز وصولهم إلى الأماكن العلاجية بسهولة ويسر، انطلاقاً من تكاتف الجهود لخدمة مجتمعنا المحلي على النحو الأمثل.

وشاهد الشيخ زايد بن حمد آل نهيان، خلال افتتاحه العيادة، عرضاً تعريفياً عن خدماتها، وتعرف إلى آخر ما توصل إليه العلم الحديث في معالجة الأطفال، وأساليب التعاطي مع أعمارهم، وقام بعدها بجولة في حديقة الإمارات للحيوانات متعرفاً على كل ما هو جديد بها.

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