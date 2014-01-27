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"جناح جو شرطة أبوظبي" تسعف مواطنَيْن مسنَيْن

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"جناح جو شرطة أبوظبي" تسعف مواطنَيْن مسنَيْن "جناح جو شرطة أبوظبي" تسعف مواطنَيْن مسنَيْن

نقلت طائرة إسعاف إدارة جناح الجو في شرطة أبوظبي، مواطناً ومواطنة  مسنَيْن،  في مهمتين  مختلفتين، الأولى بصحار في سلطنة  عمان  والثانية  في دلما بالمنطقة الغربية،   إلى  أقرب  المستشفيات في الدولة، وذلك لسوء حالتهما الصحية، واتخذت الطواقم الطبية الإجراءات اللازمة لضمان استقرار صحتهما.

وكان بلاغ ورد من غرفة العمليات يفيد  بوجود مواطنة مسنة تبلغ من العمر 55 سنة؛ موجودة بمستشفى صحار بسلطنة عمان،  ويجب نقلها عن طريق طائرة الإسعاف الجوي وعلى الفور أقلعت الطائرة في التاسعة صباحاً إلى سلطنة عمان وتم نقلها إلى مستشفى راشد بإمارة دبي في الثالثة مساءً لاستكمال العلاج اللازم.

وفي المهمة الثانية، تم تحريك طائرة الاسعاف الجوي في التاسعة صباحاً ، لنقل مواطن مسن يبلغ من العمر 69 سنة؛ من مستشفى دلما بالمنطقة الغربية إلى مستشفى الشيخ خليفة بإمارة أبوظبي في الساعة الثانية عشرة ظهراً، بعد ورود بلاغ من غرفة العمليات يفيد بوجود مواطن مسن وحالته الصحية سيئة في المنطقة الغربية، وأقلعت طائرة الاسعاف الجوي إلى المستشفى وتم اتخاذ الاجراءات اللازمة لضمان استقرار حالته؛  وصوله إلى المستشفى لاستكمال العلاج اللازم.
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