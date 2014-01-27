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نقيب العلميين يستبعد أن يكون حريق مدينة نصر الملاصق لمبنى النقابة عملا إرهابيا

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نقيب العلميين يستبعد أن يكون حريق مدينة نصر الملاصق لمبنى النقابة عملا إرهابيا نقيب العلميين يستبعد أن يكون حريق مدينة نصر الملاصق لمبنى النقابة عملا إرهابيا

أكد الدكتور محمد فهمى طلبة، نقيب العلميين أن الحريق الذى شب فى مبنى مجاور للحديقة الخلفية لمبنى دار العلميين بمدينة نصر، قد طال جزءا بسيطا من قاعة الاحتفالات الموجودة فى الحديقة الخلفية، ولم يؤثر على المبنى الرئيسى لها، مشيرا إلى أنه سيتم ترميم الجزء التالف من القاعة، والحديقة، خلال أسبوعين أو ثلاثة على أكثر تقدير.

ونفى طلبة، فى تصريح صحفى له اليوم، أن يكون هذا الحريق جراء عمل إرهابى، أضرم النيران عن عمد فى مبنى النقابة، موضحا أن اندلاع الحريق جاء فى مخزن مجاور للأجهزة المستوردة يقع فى الطابق الأول من مبنى تحت الإنشاء، يقع خلف مبنى النقابة .

وأضاف، أن النيران طالت جزءا بسيطا من الحديقة الملاصقة له وقاعة الاحتفالات الواقعة فيها، وتم السيطرة عليه سريعا، قبل أن يمتد إلى مبنى النقابة.

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