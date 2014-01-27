وزير التنمية المحلية: رفع 534 ألف طن قمامة ومخلفات مبانى من 9 محافظة

أعلن اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية أنه تم رفع أكثر من 534 ألف طن مخلفات خلال الأسابيع القليلة الماضية، منها حوالى 193 ألف طن قمامة، فى 9 محافظة هى القاهرة والبحيرة ومطروح والمنوفية ودمياط والغربية، وسوهاج وقنا والبحر الأحمر، علاوة على رفع أكثر من 341 ألف طن، مخلفات مبانى، بـ6محافظات هى القاهرة والبحيرة والمنوفية، ودمياط والغربية، وسوهاج، وذلك وفقاً لآخر تقرير أعدته الوزارة، حول الموقف التنفيذى للقضاء على مشكلة القمامة ومخلفات المبانى بالمحافظات.

وأكد الوزير فى بيان صحفى، أن محافظات الغربية والمنوفية ودمياط والبحر الأحمر، والبحيرة هى الأكثر نشاطاً فى رفع مخلفات القمامة، لافتا إلى أنه تم رفع 59,8 ألف طن بالغربية و25,2 ألف طن بالمنوفية و24,1 ألف طن بدمياط و22,5 ألف طن بالبحر الأحمر و21,4 ألف طن بالبحيرة، مشيرا إلى أن محافظة القاهرة احتلت المركز الأول فى رفع مخلفات المبانى، حيث تم رفع 332 ألف طن مخلفات مبان منها.

وبما يتعلق بإنارة الطرق، أشار إلى أنه تم صيانة 963 كشاف إنارة بالبحيرة , وصيانة 121 كشاف بمطروح لافتاً إلى أن المحافظات تقوم حاليا بتنفيذ المشروعات التنموية العاجلة فى مجالات رصف الطرق وإعادة تأهيلها وإزالة المطبات العشوائية وإعادة الأرصفة إلى سابق عهدها , بعد أن شهدت تعديات غير مسبوقة طوال الفترة الماضية مع تبليطها وتزويدها بالبلدورات اللازمة ودهانها.

وقال إن الوزارة تحرص على تلبية الاحتياجات اليومية للمواطنين فى المحافظات المختلفة، خاصة فيما يتعلق بالارتقاء بالنظافة ورصف الطرق وإنارتها، وذلك بالتنسيق مع المحافظات وكافة المديريات لحل أى مشكلات تمس المواطنين، لافتاً إلى أن المحافظات قطعت شوطاً كبيراً فى تنفيذ تلك المشروعات، علاوة على الإسراع فى تنفيذ المشروعات الحيوية التى تمس حياة المواطنين بشكل مباشر, وخاصة مياه الشرب والصرف الصحى والمستشفيات ونقاط الإسعاف والمرور والحماية المدنية.

وأضاف الوزير أن جهاز التفتيش والرقابة التابع للوزارة يقوم بمتابعة المحافظات خاصة المحافظات التى تنخفض فيها نسبة معدلات رفع المخلفات، والوقوف على الأسباب التى تعوق تلك المحافظات عن أداء مهامها على الوجه الأكمل لحلها بالشكل الأمثل.

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