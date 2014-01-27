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بدء مؤتمر رئيس قطاع النقل البحرى وقيادات الوزارة حول مشروع تنمية القناة

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بدء مؤتمر رئيس قطاع النقل البحرى وقيادات الوزارة حول مشروع تنمية القناة بدء مؤتمر رئيس قطاع النقل البحرى وقيادات الوزارة حول مشروع تنمية القناة

كتب رضا حبيشى

بدأ منذ قليل، المؤتمر الصحفى للواء عبد القادر جاب الله رئيس قطاع النقل البحرى، واللواء إبراهيم يوسف مستشار الوزير لشئون النقل البحرى، ورؤساء الموانئ البحرية، حول مشروع تنمية قناة السويس، وتطوير الموانئ البحرية، وخطة الوزارة لاستثمار هذا القطاع والنهوض به، وحل مشكلات المشروعات المتعثرة.

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