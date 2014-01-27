بدء التحقيق مع "قضاة من اجل مصر" لانضمامهم لجماعة ارهابية

بدأ منذ قليل المستشار صابر محفوظ رئيس لجنة الصلاحية التحقيق مع 7 من أعضاء حركة "قضاة من اجل مصر " وهم المستشارون حازم صالح، وعماد أبو هاشم، ومحمد عطا الله، ومصطفى دويدار، وأحمد رضوان، وعماد البنداري، وأيمن يوسف، لاتهامهم بالاشتغال بالسياسة، والانضمام لجماعة الإخوان الإرهابية بالمخالفة لقانون السلطة القضائية، وأعراف وتقاليد القضاء.

وشهدت الجلسة الماضية إصدار حكم بعزل المستشار الهارب إلى قطر وليد شرابي المتحدث باسم حركة قضاة من أجل مصر، ورفض استقالته التي كان تقدم بها لمجلس التأديب، وشهدت الجلسة أيضا تقدم المستشار عماد أبو هاشم رئيس محكمة المنصورة الابتدائية وعضو الحركة بمذكرة إلى رئيس لجنة التأديب والصلاحية، اتهم فيها وزير العدل بتحريك دعوى التأديب ضدهم بالمخالفة للقانون

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