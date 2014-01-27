الخارجية الليبية : تسليم الدبلوماسيين المصريين المختطتفين للداخلية في ليبيا

أكد المتحدث باسم الخارجية الليبية سعيد الأسود، أنه تم إطلاق سراح باقي الدبلوماسيين المصريين المختطفين لدي ليبيا اليوم الأثنين .

> وقال سعيد الأسود في تصريح خاص لمدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بطرابلس، إن عددا من العاملين بالمركز الثقافي وصلوا الى منازلهم الآن ، مشيرا الى أن الملحق الثقافي الدكتور الهلالي الشربيني والملحق الإداري حمدى غانم لدى وزارة الداخلية الليبية الآن .

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