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الخارجية الليبية : تسليم الدبلوماسيين المصريين المختطتفين للداخلية في ليبيا

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الخارجية الليبية : تسليم الدبلوماسيين المصريين المختطتفين للداخلية في ليبيا الخارجية الليبية : تسليم الدبلوماسيين المصريين المختطتفين للداخلية في ليبيا

أكد المتحدث باسم الخارجية الليبية سعيد الأسود، أنه تم إطلاق سراح باقي الدبلوماسيين المصريين المختطفين لدي ليبيا اليوم الأثنين .
> وقال سعيد الأسود في تصريح خاص لمدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بطرابلس، إن عددا من العاملين بالمركز الثقافي وصلوا الى منازلهم الآن ، مشيرا الى أن الملحق الثقافي الدكتور الهلالي الشربيني والملحق الإداري حمدى غانم لدى وزارة الداخلية الليبية الآن .
> أ ش أ

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