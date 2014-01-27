حجازي يخشى على صلاح من الحسد بعد انتقاله لتشيلسي

يخشى أحمد حجازي مدافع فيورنتينا على زميله في منتخب مصر محمد صلاح من الحسد عقب انتقال الأخير إلى تشيلسي اللندني.

وأعلن تشيلسي عبر موقعه الرسمي مساء الأحد أن صلاح - 21 عاما - وقع عقدا مدته خمسة مواسم ونصف مع الزرق قادما من بازل.

وقال حجازي عبر حسابه الشخصي على انستجرام موجها حديثه لصلاح: "مبروك يا صلاح .. ربنا يكرمك ويكفيك شر العين والحسد".

صلاح هو ثامن مصري ينتقل إلى الدوري الإنجليزي، وأول لاعب يرتدي قميص أحد عمالقة أوروبا.

يذكر أن صلاح وحجازي - 23 عاما - تزاملا في منتخب الشباب والمنتخب الأوليمبي والمنتخب الأول.