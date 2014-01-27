مورينيو: صلاح يغيب عن مواجهة وست هام

لا يعتقد جوزيه مورينيو المدير الفني لتشيلسي أن لاعبه الجديد محمد صلاح لن يلحق بمباراة الفريق المقبلة أمام وست هام يونايتد يوم الأربعاء.

وأعلن تشيلسي عبر موقعه الرسمي مساء الأحد أن صلاح - 21 عاما - وقع عقدا مدته خمسة مواسم ونصف مع الزرق قادما من بازل.

ويتواجد صلاح في إسبانيا من أجل استخراج تأشيرة دخول إنجلترا وتصريح العمل وأوراق الإقامة، ومن المفترض أن يغادر إلى لندن خلال يومين.

وقال مورينيو في تصريحات لقناة تشيلسي: "لا اعتقد أن صلاح سيكون جاهزا لمواجهة تشيلسي".

وأضاف "صلاح مواطن غير أوروبي ويحتاج إلى تأشيرة دخول للبلاد، وتصريح عمل، وهذه الأوراق تحتاج إلى بعض الوقت".

ويحل وست هام ضيفا على ملعب ستامفورد بريدج ضمن الجولة الـ23 من الدوري الإنجليزي.

ومن المنتظر أن يلحق صلاح بمباراة مانشستر سيتي يوم الاثنين المقبل في الجولة التالية.