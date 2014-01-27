مورينيو : تألق أوسكار يثبت أن قراري ببيع ماتا كان صحيحا

لندن / أ ش أ / أكد جوزيه مورينيو مدرب تشيلسى ان الهدف الرائع الذى أحرزه لاعبه البرازيلى اوسكار من ركلة حرة السبت فى مباراة ستوك سيتى فى إطار الدور 32 من كأس انجلترا برهن على مدى صحة قراره بالسماح برحيل الاسبانى خوان ماتا عن ستامفورد بريدج.

وكان تفضيل مورينيو لاوسكار فى مركز صانع الالعاب هو العنصر الرئيسى الذى دفعه للموافقة على انتقال ماتا الى مانشستر يونايتد مؤخرا.

وقال مورينيو فى تصريحات ادلى بها بعد مباراة ستوك سيتى:"أوسكار لاعب رائع الى حد اننى اقوم بوضعه فى مركز صانع الالعاب ثم اقرر بعد ذلك من الذى سيلعب الى جواره".

ثم اضاف قائلا "ماتا لا يشعر بالارتياح عندما يلعب على الجانب، ورغم انه حاول ان يعود نفسه على ذلك الا انه لا يشعر بطبيعته بالراحة عندما يلعب على احد طرفى الملعب".

وحول لقاء تشيلسى فى الدور القادم من بطولة الكأس امام مانشستر سيتى ، قال مورينيو " ليست هناك مشكلة ، فعندما تريد ان تكون الافضل فإنه ينبغى لك ان تفوز على الافضل".