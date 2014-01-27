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وزير التموين: ضبط 62 طن منتجات غير صالحة للاستخدام بالأسواق

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وزير التموين: ضبط 62 طن منتجات غير صالحة للاستخدام بالأسواق وزير التموين: ضبط 62 طن منتجات غير صالحة للاستخدام بالأسواق

أعلن الدكتور محمد أبو شادي وزير والتجارة الداخلية أن الحملات التي قام بها مفتشي قطاع التجارة الداخلية بالوزارة بداية من شهر يناير وحتي الان علي الاسواق أسفرت عن تحرير 1500 محضر وضبط 62 طن منتجات غذائية وغير غذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستخدام الادمي .

وأوضح أنه تم ضبط 4 طن لحوم و2 طن ونصف دواجن وطن أسماك و4طن ملح سياحات ضار بالصحة و4 الاف ونصف لتر عصائر وطن ونصف سمن و4 طن سكر وطن ونصف خل و5 طن حلوي وطن ونصف عسل و2 طن ارز وطن ونصف مكرونة و12 ألف كيس مقرمشات و3 الاف لتر مياه غازية وأطنان من منتجات أخري وكلها منتهية الصلاحية، مؤكدا انه تم مصادرة الكميات المضبوطة وإحالة أصحابها للنيابة.

وأضاف الوزير فى تصريحات اليوم أنه تم ضبط 15 طن و50 ألف قطعة من مستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية وقطع غيار السيارات والمنتجات الجلدية والكهربائية ومستلزمات الديكور والكمبيوتر والمحمول والادوات الصحية والمكتبية ولعب الاطفال والسجائر والعطور وهي غير صالحة للاستخدام الادمي ومقلدة ومجهولة المصدر وبدون بيانات وأنه تم مصادرة الكميات المضبوطة وأحالة أصحابها للنيابة .

وأكد الوزير انه تم تكثيف اجهزة الرقابة لتكثيف الحملات علي الأسواق للتصدي لأية ممارسات من شأنها الأضرار بالمواطن المصري سواء بتحقيق الرقابة علي تداول السلع المدعمة وخاصة الإستراتيجية ومكافحة الغش التجاري والسلع مجهولة المصدر وحماية الأمن الغذائي للمواطنين.

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