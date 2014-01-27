أخبار عاجلة

نيمار يتفوق على ميسي ويدخل تاريخ برشلونة -
أسهل طريقة لصنفرة البشرة بالمواد الطبيعية -
محافظ دمياط يقود حملة لإغلاق المقاهي في منتصف الليل -
بالفيديو.. خالد الجندي يدعو للسيسى: «ربنا يقيك شر الماكرين» -
فيديو| خالد الجندي مهاجما الأوقاف والتعليم: «التحرش سبب فشلكم» -
سبورتينج براجا يتعادل مع ماريتيمو 3-3 بالدوري البرتغالي لكرة القدم -
علاء عبد المنعم عن حكم سعودية الجزيرتين: «علامة من علامات الساعة» -
أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

انتظام امتحانات التعليم المفتوح بجامعة القاهرة وتشديد أمنى على البوابات

Google+ Print
انتظام امتحانات التعليم المفتوح بجامعة القاهرة وتشديد أمنى على البوابات انتظام امتحانات التعليم المفتوح بجامعة القاهرة وتشديد أمنى على البوابات

تشهد جامعة القاهرة، اليوم الاثنين، حالة من الهدوء، وانتظام أعمال امتحانات التعليم المفتوح لدور يناير 2014، التى تعقد بالقاهرة وفروع مركز التعليم المفتوح بالمحافظات والدول العربية خلال جميع كليات التعليم المفتوح، وهى: "التجارة، والزراعة، والآداب، ودار العلوم، والإعلام، والحقوق، ورياض الأطفال"، ويؤدى الامتحانات نحو 80 ألف طالب بالقاهرة والأقاليم.

وتجرى الامتحانات لطلاب القاهرة بقاعات الامتحانات، وتعقد لطلاب الأقاليم فى مقار جامعات الشراكة بالمحافظات، ويؤدى الدارسون فى الدول العربية امتحاناتهم فى نفس الأيام، وتم إعلان الجداول وتوقيتاتها وأماكنها على موقع مركز جامعة القاهرة للتعليم المفتوح عبر الانترنت.

وشدد الأمن الإدراى على البوابات الرئيسية للجامعة، والفرعية أيضا، حيث أجرى التفتيش لكل الطلاب الذين يدخلون الحرم الجامعى مستعينا بموظفات لتفتيش الطالبات، كما شدد على ضرورة إظهار تحقيق الشخصية الخاص بالطالب.
> ......

للمزيد من التقارير..

القومية للأنفاق:انتهاء دراسات مترو الإسكندرية وننتظر التمويل للتنفيذ

مصدر بالأزهر: ضبط 812 طالباً وطالبة مارسوا العنف منذ بدء الدراسة

تهانى الجبالى: تهديد الرئيس باتخاذ إجراءات استثنائية ضد الإرهاب صائب

الحريرى:قرار رئيس الجمهورية بإجراء الانتخابات الرئاسية أولا سليم 100%

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه