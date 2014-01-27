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سلطات المطار ترحل ناشطا أمريكيا لتورطه فى أعمال تمس الأمن القومى

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سلطات المطار ترحل ناشطا أمريكيا لتورطه فى أعمال تمس الأمن القومى سلطات المطار ترحل ناشطا أمريكيا لتورطه فى أعمال تمس الأمن القومى

منعت سلطات مطار القاهرة اليوم الاثنين ناشطا أمريكيا من دخول البلاد، كما رحلته على نفس الطائرة التى نقلته لمصر بعد منعه من الدخول تنفيذا لقرار من إحدى الجهات الأمنية بعد تورطه فى أعمال تمس الأمن القومى المصرى.

بدأت أحداث الأزمة أثناء إنهاء إجراءات دخول ركاب الطائرة الألمانية القادمة من فرانكفورت، حيث تبين وجود الناشط الأمريكى 33 عاما ضمن ركاب الطائرة، وبوضع بياناته على كمبيوتر الجوازات، تبين وجود اسمه على قوائم الممنوعين من الدخول تنفيذا لقرار من إحدى الجهات الأمنية لتورطه فى أعمال تمس أمن ، وتم ترحيله على نفس الطائرة.

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