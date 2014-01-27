مصرع وإصابة 4 في مشاجرة بالأسلحة الآلية بسوهاج

لقي مزارع مصرعه بطلق ناري بالصدر واصيب 3 اخرين اثر نشوب مشاجرة بالاسلحة الالية بين طرفين بمركز جهينة بسبب خلاف علي طريق بينهما .

> تلقي اللواء ابراهيم صابر مدير امن سوهاج اخطار من مركز شرطة جهينة بوقوع مشاجرة بالاسلحة الالية ووجود متوفي وعدد من المصابين وبانتقال الاجهزة الامننية للتحقيق تبين ان المشاجرة بين طرفين الاول ممدوح . م27 جثة هامدة نتيجة اصابتة بطلق ناري بالصدر وتم نقله لمستشفي طهطا المركزي والسلطان . م 27 عامل مصاب بجروح متفرقه وحرق ناتج من طلق ناري وكسر بعظام الجمجمة واشرف . م 37 عامل مصاب بطلق ناري له فتحة دخول وخروج باليد اليسري وسناء . حـ 35 ربة منزل مصاب بطلق ناري بالقدم اليمني وحسين . م 26 مزارع ورحمة . م 20 لا تعمل وطرف ثاني بخيت .ع وحسن . ب واحمد . ب و علاء . ب لم يتم استجوابهم والطرفان مقيمان بذات الناحية وسبب المشاجرة نزاع علي طريق مشترك بينهما وتم تعيين خدمات امنية لملاحظة الحالة بالمنطقة وكلفت ادارة البحث الجنائي بالتحري بالواقعه وضبط الطرف الثاني والسلاح المستخدم وتحرر المحضر اللازم واخطرت النيابة للتصرف