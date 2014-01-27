الثنائي “دافت بانك” يفوز بجائزة “غرامي” لأفضل ألبوم

فاز الثنائي الفرنسي “دافت بانك” للموسيقى الالكترونية مساء أمس الاحد في لوس انجليس بجائزة “غرامي” لافضل البوم عن اسطوانة “راندوم اكسيس ميموريز”.

وقد تسلم الثنائي الذي اعتمر خوذة بيضاء جائزته من دون ان يتكلم كما هي الحال دائما معهما بحسب ما أفادت الوكالة الفرنسية.

وكان البوم الفرقة الفرنسية يتنافس مع “ذي بليسد” لساره باريليس و”غود كيد ماد سيتي” لكندريك لامار و”ذي هايست” لماكلمور اند راين لويس و”ريد” لتايلور سويفت.

وفاز الثنائي الفرنسي ايضا بجائزة افضل تسجيل وافضل دويتو عن اغنية “غيت لاكي” مع فاريل وليامز فضلا عن جائزة افضل البوم لموسيقى دانس/الكترو. وكوفئ مهندسو الصوت الذين عملوا على الالبوم ايضا.