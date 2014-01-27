دائرة الرقابة المالية تنظم مؤتمر ضمان الجودة في مهنة التدقيق

برعاية سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، المشرف على دائرة الرقابة المالية بحكومة دبي تنظم الدائرة مؤتمر "ضمان الجودة في مهنة التدقيق " بحضور مديري الإدارات والتدقيق في الدائرة، وإدارات التدقيق الداخلي في مختلف الدوائر الحكومية المحلية والاتحادية ورؤساء وممثلي جمعية المحاسبين القانونيين في الدولة وجمعية المدققين الداخليين وعدد من ممثلي الجامعات المحلية والعالمية.

وصرح ياسر عبدالله أميري مدير عام دائرة الرقابة المالية بأن تنظيم المؤتمر يأتي انطلاقا من توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بشأن اعتماد الجودة كمبدأ رئيسي في العمل الحكومي، وقال إنه لا يمكن الحديث عن تطوير في الحكومة من دون تطوير في كوادر هذه الحكومة وموظفيها، وعندما نطور موظفين مبدعين تكون الحكومة كلها مبدعة، وعندما ندرب الموظفين على مهارات جديدة فالنتيجة حتما ستكون حكومة حديثة ومتطورة.

كما يتوافق تنظيم المؤتمر مع الخطة الاستراتيجية المعتمدة للدائرة للفترة من يناير 2011 وحتى ديسمبر 2015 ضمن خطة دبي الاستراتيجية 2015 وفي سعي الدائرة لتحقيق أهداف تلك الخطة التي تضمنت النهوض والارتقاء في أعمال ومهام الرقابة والتدقيق والإدارة المالية.

مفهوم الجودة

يعقد المؤتمر بعد غد الأربعاء في فندق أرماني "برج خليفة" وتهدف الدائرة من هذا المؤتمر لإلقاء الضوء على مفهوم الجودة وأهميتها في أعمال الرقابة المالية والتدقيق وذلك من خلال الاستماع إلى نخبة متميزة من السادة المتخصصين في مجال الجودة بشكل عام و وفي الإدارة المالية على وجه الخصوص، حيث تتضمن محاور النقاش المفهوم العام لضمان الجودة والتميز.

وضمان الجودة في تنفيذ العمليات المالية والرقابة عليها وتدقيقها، والتعرف على المعايير الدولية لضمان جودة الرقابة والتدقيق الصادرة عن المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية (الانتوساي ) والتي توضح افضل الممارسات المهنية العالمية لضمان الجودة، إضافة إلى دور المنظمات المهنية العالمية في وضع ضوابط ضمان الجودة فضلاً عن عرض تجارب بعض الأجهزة العليا للرقابة المالية، ومؤسسات التدقيق العالمية في هذا المجال، توضيح أهمية ومفهوم الجودة في التدقيق على مستوى الأجهزة الرقابية العليا، وإدارات التدقيق الداخلي، وشركات التدقيق الخارجي.

وتوصيف الإجراءات الواجب اتخاذها لضمان جودة التدقيق، معرفة مدى مسئولية الجمعيات المهنية عن ضمان جودة التدقيق، تحديد الهيكل التنظيمي الأمثل لإدارة ضمان جودة التدقيق داخل المنظمات.

وقالت عالية مرجان رئيسة المكتب الفني في دائرة الرقابة المالية، المشرفة على تنظيم المؤتمر إن نخبة من المختصين سيتحدثون في المؤتمر وهم الدكتور منصور العور رئيس جامعة حمدان الإليكترونية ويتناول المفهوم والمنظور العام لضمان الجودة والتميز، والدكتور عبد الكريم الزرعوني نائب رئيس هيئة المحاسبين والمراجعين بدول مجلس التعاون الخليجي ونائب الرئيس المالي للمجموعة ببنك أبوظبي الوطني وحسام الشافعي عضو مجلس إدارة ومدير برنامج ضمان الجودة في جمعية المدققين الداخليين العالمية.

حلقة نقاشية

كما يتضمن المؤتمر حلقة نقاشية حول افضل الممارسات المطبقة في ضمان جودة التدقيق بالأجهزة العليا للرقابة المالية وفي إدارات التدقيق الداخلي بحضور كل من عبد القادر عبيد، مدير إدارة التدقيق الداخلي والتميز المؤسسي في مؤسسة دبي العالمية، ورئيس جمعية المدققين الداخليين فرع الإمارات، مصطفى محمود رئيس مجموعة التدقيق في بنك دبي الإسلامي ورئيس لجنة التدقيق الداخلي وإدارة المخاطر في جمعية المحاسبين ومدققي الحسابات بالدولة، أشرف أبو شرخ ، شريك بشركة ارنست أند يونج العالمية لخدمات التدقيق ورئيس قطاع أسواق النمو الاستراتيجي بالشرق الأوسط وشمال افريقيا.

كما يلقى إياد مرتضى المدير التنفيذي لمؤسسة أوبن ثينكينج للتدريب وعضو مجلس إدارة جمعية المحاسبين الإداريين العالمية- فرع دبي، والمنسق التنفيذي للمؤتمر، محاضرة تدريب مهني مستمر بعنوان "أفضل الممارسات العالمية في التدقيق ومكافحة الاحتيال" ويختتم المؤتمر أعماله في الساعة الخامسة مساء نفس اليوم بإصدار عدد من التوصيات لتحقيق الجودة والتميز في الرقابة المالية والتدقيق بما يمكن الأجهزة العليا وإدارات التدقيق الداخلي من اداء مهامها على الوجه الأمثل.