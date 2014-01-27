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الجيش العراقي يقصف الفلوجة بالطائرات والمدفعية

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الجيش العراقي يقصف الفلوجة بالطائرات والمدفعية الجيش العراقي يقصف الفلوجة بالطائرات والمدفعية

ارشيفية

 

كثفت القوات الحكومية العراقية، التي تحارب متشددين من الدولة الإسلامية في العراق والشام كمًا عدد من أبناء العشائر السنية، الضربات الجوية والقصف المدفعي لمدينة الفلوجة التي تشهد مواجهات منذ ثلاثة أسابيع.

صرح مسؤولون في مستشفيات الفلوجة وزعماء عشائر إن سبعة أشخاص على الأقل لاقوا حتفهم.

كما قال زعماء دينيون وعشائريون في المدينة التي تقع على بعد 50 كيلومترًا غربي بغداد إنهم يخشون من وقوع هجوم وشيك للجيش العراقي لطرد المسلحين وإنهاء المواجهة المستمرة منذ ثلاثة أسابيع، والتي أدت إلى نزوح ألوف الأشخاص من ديارهم بحسب ما أفادت الوكالة الفرنسية.

وتفرض القوات العراقية وقوات الأمن طوقا غير محكم على الفلوجة وقد خاضت اشتباكات متفرقة مع مسلحين داخلها وعلى أطرافها. لكن القوات تحجم عن شن هجوم شامل لإتاحة الوقت للزعماء المحليين ورجال العشائر لإقناع المسلحين بالانسحاب.

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