"التنمية المحلية": زيارات ميدانية لتوعية المواطنين بأهمية الغاز الحيوى

أكد مصدر مطلع بوزارة التنمية المحلية، أنه تم الانتهاء من تنفيذ عدد 100 وحدة من وحدات البايوجاز لإنتاج الغاز الحيوى بالمنازل فى محافظتى الفيوم وأسيوط، لافتا إلى أنه سيتم تنظيم زيارة ميدانية للمحافظتين الأسبوع المقبل، وذلك لتوعية المواطنين فى القرى المجاورة التى تم إنشاء المشروع بها، وذلك لتوعية المواطنين بهذا المشروع، وذلك تمهيدا لتطبيق المشروع فى باقى القرى.

وأضاف المصدر لـ"اليوم السابع" أنه من المتوقع أن يتم تنفيذ المرحلة الثانية فى عدد ثلاث محافظات أخرى، على أن يتحمل المواطن نصف تكلفة المشروع.

وأوضح المصدر، أن المشروع ممول من برنامج الكتلة الحاوية التابع للبرنامج الإنمائى للأمم المتحدة، مشيرا إلى أنه سيتم تنفيذ 50 وحدة داخل كل قرية، على أن تكفى الوحدة احتياجات منزل واحد فقط من الغاز، وذلك للقضاء على أزمة أنابيب البوتاجاز، وأن المشروع سيعتمد على استخدام روث المواشى والمخلفات الآدمية والزراعية فى إنتاج الغاز، لافتا إلى أن تكلفة المشروع وصلت لمليون ونصف جنيه.

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