وزارة الشباب تقيم حفلا فنيا على مسرح الوزارة

تقيم وزارة الشباب (الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدنى) بالتعاون مع قصور الثقافة حفلا فنيا تحت عنوان "فى حب مصر" بمشاركة 450 شاباً وفتاة وبحضور عدد من الشخصيات العامة، وذلك اليوم الاثنين على مسرح الوزارة.

ويتضمن برنامج الحفل بعض العروض للفنون الشعبية والتنورة وفرقة الموسيقى العربية، يعقبها فقرة للمطربة ريهام عبد الحكيم، بالإضافة إلى تنظيم أوبريت "تاريخ مصر".

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