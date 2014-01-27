القومية للأنفاق:انتهاء دراسات مترو الإسكندرية وننتظر التمويل للتنفيذ

أكد اللواء إسماعيل النجدى رئيس الهيئة القومية للأنفاق أن الهيئة انتهت من إعداد الدراسات الخاصة بتنفيذ مشروع مترو أنفاق الإسكندرية، وأن المشروع متوقف على توفر تمويل اللازم، من أجل البدء فى تنفيذ هذا المشروع الذى سيعتمد على خط سكة حديد أبو قير.

وأضاف النجدى لـ"اليوم السابع" أنه سوف يتم الانتهاء من أعمال تنفيذ المرحلة الثانية من الخط الثالث لمترو الأنفاق التى تمتد من العباسية حتى محطة الأهرام فى مصر الجديدة خلال إبريل المقبل، بحيث سيتم افتتاحها للجمهور خلال هذا الشهر، لافتا إلى أن الهيئة تنفذ برنامجا مضغوطا من أجل الانتهاء منها فى هذا الموعد.

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