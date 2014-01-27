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بان كي مون يؤكد التزام الأمم المتحدة بدعم تونس في عملية التحول الديمقراطي

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بان كي مون يؤكد التزام الأمم المتحدة بدعم تونس في عملية التحول الديمقراطي بان كي مون يؤكد التزام الأمم المتحدة بدعم تونس في عملية التحول الديمقراطي

أكد الأمين العام العام للأمم المتحدة بان كي مون اليوم التزامه بدعم تونس نحو التحول الديمقراطي، وحث المجتمع الدولي على زيادة دعمه لجهود البلاد لتعزيز الديمقراطية والتصدي للتحديات الاقتصادية المقبلة .

وأثني الأمين العام – في بيان أصدره المتحدث الرسمي باسمه – على التزام الحوار والتوافق الذي ميز عملية التحول الديمقراطي في تونس، والتي وصلت إلى مرحلة تاريخية اليوم مع اعتماد الدستور الجديد للبلاد .

وقال بان كي مون إن تونس “يمكن أن تكون نموذجًا للشعوب الأخرى التي تسعى إلى إنجاز الإصلاحات ، وحث الأطراف السياسية في البلاد على ضمان إجراء الخطوات التالية من العملية الانتقالية بطريقة سلمية وشاملة وشفافة .

وأضاف بان كي مون قائلًا في بيانه ” أن تعزيز المؤسسات الديمقراطية التي أنشأها الدستور والقوانين ذات الصلة ، سوف يساعد على تعزيز مبدأي المساءلة وسيادة القانون مع الاحترام الكامل لحقوق الإنسان ” .

ونوه بيان الأمين العام للأمم المتحدة إلى أهمية العمل على ضمان تحقيق النمو الاقتصادي بطريقة منصفة ومستدامة .

أ ش أ

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