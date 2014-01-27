ما حقيقة القبض على جمال سليمان؟

ترددت أنباء اليوم أكّدت القبض على الفنان السوري جمال سليمان في مطار القاهرة الدولي، بتهمة حيازة جواز سفر غيني مزوّر، وقد تمّ التحفظ عليه في المطار حتى يعرض على النيابة صباح غد الاثنين.

وقد تباينت التقارير الصحفية، إذ أكد بعضها أنّ الفنان السوري كان يحمل جوازين، أحدهما غيني والآخر سوري، وبسبب الإجراءات الأمنية المشددة بشأن دخول السوريين إلى مصر، فقد كان يسأل مسؤولي الجوازات عن أي من الجوازين هو الأسهل لدخول مصر، ما استنفذ بعض الوقت في مطار القاهرة.

الفنان الذي يرد على الشائعات عبر حسابه الخاص على فايسبوك، لم يعلق ولم يتصفح حسابه منذ أكثر من عشر ساعات، وهو ما يؤكد احتمال القبض عليه فعلياً.

" سيدتي نت" حاولت الاتصال بجمال سليمان إلا أن جميع هواتفه كانت مغلقة.