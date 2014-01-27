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هروب أحد الموقوفين في سجن الدمام

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هروب أحد الموقوفين في سجن الدمام هروب أحد الموقوفين في سجن الدمام

    تمكن أحد السجناء الموقوفين في السجن العام بالدمام من الهرب صباح أمس الأحد بمساعدة أشخاص اقتحموا قسم العلاج الطبيعي بمجمع الدمام الطبي وأطلقوا النار على رجل الأمن الذي كان يرافقه لإجراء فحوصات طبية له. وصرح الناطق الإعلامي للمديرية العامة للسجون الرائد عبدالله بن ناصر الحربي أنه في صباح أمس وأثناء مراجعة أحد الموقوفين بالسجن العام بالدمام لقسم العلاج الطبيعي بمستشفى الدمام المركزي وفق موعد محدد مسبقاً، تمكن عدد من الأشخاص من مساعدة السجين على الهروب مصطحبينه خارج المستشفى، حيث بادروا بإطلاق النار على الخفراء داخل العيادة وإصابة رجل الأمن المصاحب له بطلقتين ناريتين في الفخذ والساق وتم إسعافه، وبادرت الجهات الأمنية في تكثيف البحث عن السجين والمتورطين في تهريبه.

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