«إبصار» تطلق برنامجاً لتأهيل ضعاف البصر.. الأحد

تطلق جمعية إبصار للتأهيل وخدمة الإعاقة البصرية بجدة صباح يوم الأحد البرنامج المتكامل لخدمات تأهيل ضعاف البصر والذي يتضمن دورة "العناية الإكلينيكية لضعف البصر" المعتمدة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بواقع 28 ساعة علمية لمدة خمسة أيام في فندق جدة كروان بلازا. وأكد أمين عام الجمعية محمد توفيق بلو أن البرنامج يستهدف (40) من أطباء العيون والبصر وفنيي البصريات لتمكينهم من إجراء فحوصات ضعف البصر والعناية الشاملة بضعاف البصر من خلال وصف طرق علاجية مختلفة للاستفادة من الإبصار السليم المتبقي لدى المعوقين بصرياً من خلال الدورة العلمية التي تستضيفها الجمعية للعام الثامن بالتعاون مع اللجنة الوطنية السعودية لمكافحة العمى "لمع" ومجلس طب العيون بالشرق الأوسط وأفريقيا "مياكو"، ويقدمها هيئة علمية تضم خبراء من أعضاء هيئة التدريس المحليين والدوليين من أمريكا والهند والسعودية.

وأشار إلى أن الجمعية اعتمدت ضمن البرنامج 20 ساعة تطوعية طبية للمشاركين في دورة العناية الإكلينيكية لضعف البصر بهدف إتاحة الفرصة لأطباء العيون والبصر وفنيي البصريات على المستويين المحلي والعربي، وحثهم على العمل التطوعي الصحي وتبادل المعارف والخبرات في مجال خدمات الإعاقة البصرية، إضافة إلى أن الجمعية تعمل من خلال ذلك إلى تعزيز قيمة العمل الطبي التطوعي والمسؤولية الاجتماعية للمشاركين في البرنامج. وكشف بلو أن اعتماد التطوع في مجال ضعف البصر يأتي في إطار سعي الجمعية ضمن خطتها الإستراتيجية المستقبلية لفتح باب العمل التطوعي الطبي من خلال آلية "رسمية" تعمل على حفظ حقوق المتطوعين وتعزيز خدماتها لذوي الإعاقة البصرية.