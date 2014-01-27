د. الربيعة يوقع 26 عقداً لمشاريع صحية جديدة بقيمة 3.7 مليارات

وقع وزير الصحة د. عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة أمس الأحد (26) عقداً من مجموعة عقود المشاريع الصحية التي شملت عدداً من مناطق المملكة وبتكلفة إجمالية بلغت نحو (3,687,988,278) مليار ريال.

وأكد د. الربيعة أن هذه العقود تمثل مجموعة من العقود التي وقعتها الوزارة استكمالاً للمشاريع الصحية التي تنفذها, وذلك في إطار جهودها لتأمين المستلزمات الطبية والأدوية والتغذية وغيرها في مختلف المرافق الصحية المنتشرة في كافة مناطق ومحافظات المملكة لتوفير الرعاية الصحية للمواطنين الكرام، وسعياً منها لخدمة المريض وكسب رضاه وبما يحقق تطلعات ولاة الأمر ويلبي احتياجات المواطنين الصحية.

واوضح أن الوزارة تحرص على تطوير خدماتها والارتقاء بمشاريعها الصحية لتتناسب مع طموح خطتها الاستراتيجية، ضمن المشروع الوطني للرعاية الصحية المتكاملة والشاملة، والذي يقوم على مبادئ العدالة والشمولية والمساواة في توزيع الخدمات الصحية، وسهولة الوصول إليها والحصول عليها.

ورفع د. الربيعة أسمى آيات الشكر والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني - حفظهم الله - لدعمهم المتواصل للخدمات الصحية، الذي يجسد حرص قادة هذا البلد المعطاء في الحفاظ على صحة وسلامة أبناء مملكة الإنسانية وتوفير الرعاية الصحية لهم.

وتشمل هذه العقود توقيع عقد الغازات الطبية بتكلفة اجمالية قدرها نحو (86,980,525) ريالاً، مع شركة عبدالله هاشم للغازات الصناعية، وتوقيع عقد التغذية المطهية لمستشفيات الملك فهد المركزي وأحد المسارحة والموسم والطوال بمنطقة جازان بتكلفة اجمالية قدرها نحو (77,608,509) ريالاً مع شركة الخليج للتموين.

وتضمنت العقود كذلك توقيع 24 عقداً منافسات الأدوية خليج ونوبكو والامصال واللقاحات بتكلفة قدرها نحو (3,523,399,243) ريالاً، وقسمت على النحو التالي: (4) عقود مع الشركة السعودية العالمية للتجارة المحدودة، و(4) عقود مع مخازن سقالة للأدوية، و(3) عقود مع المؤسسة الصالحية، و(3) عقود مع شركة فاروق ومأمون «تمر»، و(3) عقود مع شركة الحياة الطبية، وعقدين مع الشركة السعودية للتوريدات (باناجة)، وتوقيع عقد واحد مع كل من مكتب الكمال للاستيراد وشركة احمد محمد عبد الوهاب ناغي وشركة عبدالرحمن القصيبي وشركة باناجة التجارية وشركة قطر للمحاليل الطبية.