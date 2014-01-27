ماذا ينتظر صلاح في أيامه الأولى مع تشيلسي؟

ينتظر محمد صلاح نجم منتخب مصر المنتقل حديثا إلى تشيلسي عدة مباريات صعبة مع فريقه الجديد.

وأعلن تشيلسي عبر موقعه الرسمي مساء الأحد أن صلاح - 21 عاما - وقع عقدا مدته خمسة مواسم ونصف مع الزرق.

وينتظر صلاح في سويسرا من أجل استخراج تأشيرة دخول إنجلترا وتصريح العمل وأوراق الإقامة، ومن المفترض أن يغادر إلى لندن خلال يومين.

صلاح الذي أصبح لاعبا بصفوف الزرق ستكون المباراة الأولى له على قوة الفريق هي مواجهة وست هام ضمن الجولة الـ23 من الدوري الإنجليزي يوم الأربعاء المقبل، والتي سيغيب عنها الشاب المصري لأنه سيكون حضر إلى إنجلترا قبلها بساعات.

ومن المنتظر أن يكون صلاح جاهزا لرحلة فريقه إلى ملعب الاتحاد معقل مانشستر سيتي ضمن الجولة الـ24 من المسابقة يوم الاثنين الثالث من فبراير المقبل.

ويستضيف تشيلسي منافسه نيوكاسل ضمن الجولة الـ25 يوم السبت الثامن من فبراير.

بعدها بثلاثة أيام سيسافر لاعب المقاولون السابق مع فريقه لملاقاة وست بروميتش ألبيون في الجولة التالية.

ويشهد منتصف شهر فبراير مواجهة صعبة لصلاح ورفاقه عندما يذهبون لملعب الاتحاد مجددا لمواجهة سيتي في دور الـ16 من كأس الاتحاد الإنجليزي.

ويستقبل البلوز فريق إيفرتون ضمن الجولة 27 من البريميرليج يوم 22 فبراير.

ويذهب رفاق صلاح وحدهم إلى تركيا يوم 26 فبراير لملاقاة جالاتا سراي في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، لأن جناح منتخب مصر شارك مع بازل في النسخة نفسها ولا يحق له المشاركة مع تشيلسي.

ويعود صلاح لاستكمال مشواره مع تشيلسي هذا الموسم بملاقاة فولام في الدوري الإنجليزي مطلع مارس.