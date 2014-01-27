شفانشتايجر: بايرن جاهز لأي منافس

يعتقد باستيان شفانشتايجر لاعب وسط بايرن ميونيخ أن فريقه لم يضمن التتويج بالدوري الألماني حتى الآن، مشيرا إلى أنهم جاهزون لمواجهة أي تحدي.

ويتصدر بايرن ميونيخ حامل الثلاثية جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 47 نقطة، بفارق عشر نقاط عن باير ليفركوزن أقرب ملاحقيه.

وقال شفانشتايجر لقناة "سبوكس" الألمانية: "لقد حققنا فوزا واحدا حتى الآن في النصف الثاني من الموسم، ولذلك علينا أن نجمع عددا إضافيا من النقاط، فمن الجيد أننا بدأنا بأريحية".

وتابع "سنحاول أن ندافع عن لقبنا.. وكذلك دوري الأبطال، فهناك أربعة أو خمسة فرق تحاول أن تقتنص اللقب".

واستدرك متما "ولكن إذا كنا في مستوى جيد، فنحن جاهزون لأي شئ".

وكان شفانشتايجر قد عاد للتدريبات الجماعية مؤخرا بعد معاناة من إصابات طويلة.