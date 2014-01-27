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مهدي جمعة يعلن تشكيل الحكومة التونسية الجديدة

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مهدي جمعة يعلن تشكيل الحكومة التونسية الجديدة مهدي جمعة يعلن تشكيل الحكومة التونسية الجديدة

مهدي جمعة

أعلن رئيس الوزراء التونسي المكلف مهدي جمعة، تشكيل الجديدة التي من المنتظر أن تتقدم في وقت لاحق أمام المجلس التأسيسي لنيل الثقة .

وقال رئيس الوزراء – في مؤتمر صحفي أوردته قناة “العربية” مساء اليوم  الأحد، – إن حكومة المستقلين الجديدة تضم 21 وزيرا و7 كتاب دولة .

وبحسب التشكيلة الجديدة، فقد احتفظ لطفي بن جدو بحقيبة الداخلية ، كما تولى الخبير الاقتصادي حكيم بن حمودة وزارة المالية، في حين عين الدبلوماسي المخضرم منجي حمدي وزيرا للخارجية .

وستخلف حكومة المستقلين الحكومة المستقيلة التي تقودها حركة النهضة الإسلامية، وذلك وفقا لبنود “خريطة الطريق” ..وكانت المعارضة وخاصة “الجبهة الشعبية” طالبت بتغيير بن جدو الذي تتهمه بالتقصير في حماية محمد البراهمي النائب المعارض الذي اغتيل يوم 25 يوليو 2013.

أ ش أ

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