مباحث بورسعيد تعيد سيارة خلال 24 ساعة من بلاغ بسرقتها

تمكنت مباحث الجنوب من ضبط ثلاثة لصوص قامو بسرقة سيارة ملاكي من داخل مدينة بورسعيد بعد بلاغ بسرقتها .

وكان قد تبلغ لقسم شرطة المناخ من المدعوة (م -م – ج) بإكتشافها سرقة السيارة خاصتها رقم ( 5469 ط ع م ) من أمام مسكنها .

وعلى الفور تم النشر عن السيارة بأوصافها وإخطار كافة الأكمنة والتمركزات، حيث تمكن ضابط مباحث قسم شرطة الجنوب من مطاردة السيارة وضبطها وضبط مستقليها وتبين أنهم كل من “السيد السيد عبد السلام ، إيهاب خلف محمود “.

بمواجهتهما أقرا بتحصلهما على السيارة من حارس عقار المجنى عليها بقصد بيعها مع علمهما بكونها مسروقة .

وبتقنين الإجراءات تم ضبط حارس عقار المجنى عليها و يدعى “وائل حمدى محمد على” ، و بمواجهته أقر بإرتكابه للواقعة وسرقة السيارة من أمام المسكن وإعطائها للمذكورين للتصرف فيها بالبيع .