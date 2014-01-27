خطاك الشر يا خليفة

واصل المغردون عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بالدعاء والابتهال إلى الله سبحانه وتعالى أن يحفظ قائدنا صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ،حفظه الله، وأن يمن عليه بالصحة والعافية، وذلك بعد تعرض سموه لوعكة صحية نتيجة جلطة ألمت به.

مما استدعى الأطباء إلى إجراء عملية جراحية لسموه، حيث شهدت صفحات التواصل الاجتماعي إطلاق أكثر من وسم كان أبرزها: (#اللهم_اشفِ_الشيخ_خليفة_شفاءً_لا_يُغادر_سَقَما)، (#سلامتك_يا_خليفة)، (# كلنا_نفدي_خليفة)، (#الدعاء_للشيخ_خليفة_آل_نهيان)، (#من_شعب_السعودية_سلامتك_يا_خليفة)، (#اللهم_احفظ_أبانا_خليفة)، (#أجر_وعافية_يا_قايدنا_خليفة)، (#يارب_اشفِ_قائدنا_الشيخ_خليفة_بن_زايد)، التي حظيت بتفاعل كبير من مواطني ومقيمي الدولة، معبرين عن التفاف الشعب حول قائد الوطن، داعين الله العلي القدير أن يمن على صاحب السمو رئيس الدولة بموفور الصحة والعافية، وأن يشفيه، ليواصل مسيرة التنمية في الدولة، وأن يحفظ سموه من كل شر.

وتالياً التفاعل الكبير من المغردين أبناء وبنات الوطن والمقيمين ومن خارج الإمارات:

بنت عبدالله: اللهم اشفه وعافه وألبسه ثوباً من الصحة والعافية.

حامد المعشتي: يا رب اكتب العافية والصحة لصاحب الأيادي البيضاء والخير والعطاء.

فهد: اللهم احفظ حاكم البلاد وأمده بالصحة والعافية.

سليمان: اللهم متعه بالصحة وألبسه لباس العافية.

ميريان: اللهم داوه بدوائك وأغنه بفضلك عمن سواك وألبسه ثوب الصحة والعافية، عسى الله يحفظك.

نبيل المكي: نحمد الله على سلامة الوالد الشيخ خليفة بن زايد.

سامي الريامي: اللهم آمين وألبسه ثوب العافية والصحة.. اللهم احفظه بعينك التي لا تنام..

أم فلاح: ألف صحة وعافية يا أبانا وتاج رؤوسنا.

عائشة الكعبي: أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يشفيه شفاء تاماً ويلبسه ثوب الصحة والعافية.

المهندسة ناعمة: خطاك الشر بابا خليفة.

إيمان الشامسي: اللهم اشفه وعافه وألبسه ثوباً من الصحة والعافية.

آمنة النعيمي: سلامتك يا الغالي.. الله يعافيك ويشفيك.

ثعلوب: ربنا نشهدك حبه، وعدله فينا.. ربنا أفرحنا برؤيته سليماً معافى.

سارة: شفاك الله وعافاك ومرضانا ومرضى المسلمين يا من أعززت شعبك بعد الله ... ألف لا بأس عليك.

علي بن متعرض: اللهم ألبسه لباس العافية والصحة واحرسه بعينك التي لا تنام يا لطيف يا رحمـَن يا رحيم.

العنود: اللهم اشفِ الشيخ خليفة شفاءً لا يُغادر سَقَماً شفاء عاجلاً غير آجل يا رب العالمين.

بوريم الإمارات: اللهم احفظ قائدنا خليفة وألبسه ثوب الصحة والعافية.

هاني إدريس: يا رب اكتب العافية والصحة لصاحب الأيادي البيضاء والخير والعطاء.

حمدان النعيمي: عسى الشر يا سيدي يعداك يا سيد الشعب وعينه وقلبه.

عابرة السبيل: الله يحفظك يا أبانا خليفة ويلبسك ثوب العافية.

بنت سلطان: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفي قائدنا «خليفة بن زايد».

رياض العسيري: شفاك الله وعافاك ومرضانا ومرضى المسلمين يا من أعززت شعبك بعد الله ... ألف لا بأس عليك.

فهد: اللهم احفظ حاكم البلاد وأمده بالصحة والعافية.

مريم: عسى عيون الرحمن تحرسك في يمينك ويسراك، وبلباس العافية يكسيك ثوبه.

مهند: عسى الشر يا سيدي يعداك، يا سيدي الشعب وعينه وقلبه كله يفداك، لأنك اللي الشعب كله يحبه.

يم العطاوي: سلامتك يا خليفة ربنا يقومه بالسلامة.

محمد العامري : سلامتك يا خليفة، اللهم اشف وعافي والدنا صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وربنا يطول بعمره وألبسه ثوب الصحة والعافية.

يوسف الحمادي: الله يحفظك يا قائدنا ويقومك بالسلامة ..سلامتك يا خليفة.

عيضاوُي: سلامتك يا خليفة، اللهم اشف الشيخ خليفة بن زايد شفاءً لا يغادر سقما، اللهم طمن قلوبنا وقر أعيننا بشفائه وعافيته اللهم آمين.

بطي محمد: سلامتك يا خليفة، اللهم احفظ والدنا وولي أمرنا صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، من أي مكروه وألبسه ثوب الصحة والعافية .. خطاك الشر.

أحمد سعيد: يارب العالمين أنت تعلم أن والدنا خليفة بن زايد قد أحاطنا بعطفه وحنانه فأحطه ربنا برحمتك وأمِنّ عليه بالشفاء العاجل.

بن علي: المرض لا يؤلم المريض فقط .. بل يؤلم من أحبوه أيضاً، يارب في هذه الساعة أسالك أن تشفي خليفة بن زايد شفاء ليس بعده سقما أبداً..سلامتك يا خليفة.

بنات العين: اللهم احرس قائدنا ووالدنا الغالي بعينك التي لا تنام.. اللهم منا الدعاء ومنك الاستجابة.

أطياف: اللهم لقد وليته أمرنا فاحفظه بعينك التي لا تنام وأطل في عمره وارزقه شفاء لا يغادر سقما.

عواد الطوالة: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفي الشيخ خليفة بن زايد، وأن يرزقه الصحة والعافيه.

أحمد الشريف: نسأل الله العلي العظيم أن يحفظ سموه من أي مكروه وأن يمن عليه بالشفاء العاجل.

وسيم سيف: واجب علينا أن نبتهل إلى الله عز و جل أن يَمنّ بالشفاء على سمو الشيخ خليفة بن زايد، فهو والدنا.

يوسف الرستماني: اللهم ألبسه ثوب الصحة والعافية ومد في عمره وأصلح عمله وافتح أبواب السماء لدعواتنا وتقبل منا.

محمد الكعبي: سبحان الله .. منذ "تحمل" مقاليد الحكم لم نسمع منه خبراً يحزننا إلا خبر مرضه اليوم.

عبد الرحيم الزرعوني: اللهم رب الناس اذهب الباس اللهم احفظه من كل شر، وأطل عمره في الخير.

طلال الفليتي: في هذا المساء جو من الحزن والكدر يسيطر على ربوع الوطن اللهم لا اعتراض على حكمك وقضائك.

سيف كنيش: سلامتك يا خليفة يا تاج المعزه يافخر الزمان ياكريم الساس ونسل الرجال خطاك الشر.

منى: يا رب يا من لا تضيع لديه الودائع.. اللهم نستودعك خليفة بن زايد فاحفظه لنا من كل شر وأطل في عمره..

أحمد الخييلي: مساؤكم فرحة شعب باستقرار الحالة الصحية لقلب نبض الوطن.

محمد الهاجري: اللهم رب الناس أذهب الباس، اشفه وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما.. أب عطوف وقائد حكيم ورئيس كريم وخليفة زايد، فيا ربنا لا تحرمنا منه وأفرح قلوبنا بسلامته وأعيننا برؤيته ..

الشاعر محمد المحرمي: مأجور بإذن الله والشر يخطاك.. عساك في صحة وخير وسلامه.. الله يديمك يا خليفه ويرعاك.. يا تاج دولتنا وساس الكرامه.

منيرة أحمد: أحببناه لحبه لشعبه وحب شعبه له من أرض الحرمين ندعو له بالشفاء والصحة وأن يديمه الله لاهله وشعبه.

بن هويدن: سلامتك يانبض قلب الإمارات سلامتك يابونا خليفة ياللي رسمت في قلب شعبك علامات ..

عيسى المهيري: اللهم ألبسه ثوب الصحة والعافية، وأبعد عنه كل شر، إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين.

بنت خليفة: اللهم بحق اسمك الأعظم نسألك أن تحفظ الشيخ خليفة وتلبسه لباس الصحة والعافية فإنه قد أكرمنا فأكرمه.

حسن الهويدي: اللهم اشف الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان شفاءً لا يغادر سقمًا وأمد في عمره وبارك له فيه.

عبد الولي الاركاني: اللهم عجل بشفائه ومتعه بدوام الصحة والعافية وجميع مرضانا ومرضى المسلمين آمين آمين آمين.

ناصر الزيد: كل الإمنيات الصادقة والمخلصة بشفائك إيها القائد الطيب المحب لشعبه.