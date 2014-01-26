أسقف الخدمات بالكنيسة الأرثوذكسية: الفريق السيسى شخصية ممتازة جدًا

قال الأنبا يؤانس أسقف الخدمات العامة بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية لـ"اليوم السابع"، إن زيارة وفد الكنيسة الذى ترأسه البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، للفريق أول عبد الفتاح السيسى، القائد العام للقوات المسلحة، كانت يوم الخميس الماضى، ولم يعلن عنها آنذاك.

وأكد الأنبا يؤانس، أن اللقاء كان وديًا وطيبًا للغاية، وأن الفريق السيسى شخصية ممتازة جدًا، رافضًا التعليق حول رؤيته لترشيح السيسى للرئاسة.

وكان وفد كنسى برئاسة البابا تواضروس، قد زار الفريق أول عبد الفتاح السيسى الخميس الماضى، لتهنئه القوات المسلحة بالذكرى الثالثة لثورة 25 يناير.

وقال المستشار منصف سليمان، عضو المجلس الملى، وأحد أعضاء الوفد الكنسى، إن اللقاء تطرق للحديث عن التحديات والمشاكل التى ستواجه الرئيس القادم، مضيفًا أن النقاش تطرق كذلك إلى الأحوال الراهنة للبلاد والتحديات التى تقابل خارطة المستقبل، ولم يتم الحديث عن الانتخابات الرئاسية.

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