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رسميا .. صلاح ينضم إلى تشيلسي حتى 2019

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رسميا .. صلاح ينضم إلى تشيلسي حتى 2019 رسميا .. صلاح ينضم إلى تشيلسي حتى 2019

يرتدي محمد صلاح نجم منتخب القميص رقم 15 مع فريقه الجديد تشيلسي الذي أكد حسم الصفقة نهائيا قبل دقائق.

وقال تشيلسي عبر موقعه الرسمي مساء الأحد إن صلاح - 21 عاما - وقع عقدا مدته خمسة مواسم ونصف مع الزرق.

صلاح الذي سيرتدي القميص رقم 15 هو أول لاعب مصري يلعب بألوان تشيلسي، أحد أندية القمة في إنجلترا وأوروبا.

تشيلسي أعلن يوم الخميس اتفاقه مع بازل على ضم صلاح الذي ينتظر تأشيرة دخوله إنجلترا واستخراج تصريح العمل خلال يومين بعد عبور الكشف الطبي التقليدي ليل الجمعة، حسبما علم FilGoal.com.

 

جدير بالذكر أن ليفربول راقب لصلاح لعدة أشهر وكان الأقرب لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، لكن تدخل تشيلسي القوي أنهى الصفقة لصالحه خلال 48 ساعة فقط.

من جهته، أكد جوزيه مورينيو المدير الفني للزرق أن صلاح أخبره هاتفيا أنه اختار الانضمام لتشيلسي.

وخرج الاستثنائي مساء الأحد ليؤكد التعاقد النهائي مع اللاعب الشاب.

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